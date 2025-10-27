BaseShake（BASESHAKE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00154997 $ 0.00154997 $ 0.00154997 24H最低價 $ 0.0021102 $ 0.0021102 $ 0.0021102 24H最高價 24H最低價 $ 0.00154997$ 0.00154997 $ 0.00154997 24H最高價 $ 0.0021102$ 0.0021102 $ 0.0021102 歷史最高 $ 0.00373689$ 0.00373689 $ 0.00373689 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.96% 漲跌幅（1D） -21.75% 漲跌幅（7D） +1.69% 漲跌幅（7D） +1.69%

BaseShake（BASESHAKE）目前實時價格為 $0.00158506。過去 24 小時內，BASESHAKE 的交易價格在 $ 0.00154997 至 $ 0.0021102 之間波動，市場活躍度顯著。BASESHAKE 的歷史最高價為 $ 0.00373689，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BASESHAKE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.96%，過去 24 小時內變動為 -21.75%，過去 7 天內累計變動為 +1.69%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BaseShake（BASESHAKE）市場資訊

市值 $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BaseShake 的目前市值為 $ 1.58M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BASESHAKE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.58M。