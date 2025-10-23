Thông tin giá theo USD của YLDS (YLDS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Giá thấp nhất $ 0.999943$ 0.999943 $ 0.999943 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của YLDS (YLDS) là $0.999962. Trong 24 giờ qua, YLDS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YLDS là $ 1.0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.999943.

Về hiệu suất ngắn hạn, YLDS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường YLDS (YLDS)

Vốn hóa thị trường $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Nguồn cung lưu thông 3.42M 3.42M 3.42M Tổng cung 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của YLDS là $ 3.42M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YLDS là 3.42M, với tổng nguồn cung là 3416159.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.42M.