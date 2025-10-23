Thông tin giá theo USD của xSUI (XSUI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34 Thấp nhất 24H $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 Cao nhất 24H $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 ATH $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 Giá thấp nhất $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Biến động giá (1 giờ) -0.19% Biến động giá (1D) -3.70% Biến động giá (7 ngày) -11.03% Biến động giá (7 ngày) -11.03%

Giá thời gian thực của xSUI (XSUI) là $2.41. Trong 24 giờ qua, XSUI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 2.34 và cao nhất là $ 2.5, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XSUI là $ 4.17, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.39.

Về hiệu suất ngắn hạn, XSUI đã biến động -0.19% trong 1 giờ qua, -3.70% trong 24 giờ và -11.03% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường xSUI (XSUI)

Vốn hóa thị trường $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Nguồn cung lưu thông 1.45M 1.45M 1.45M Tổng cung 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của xSUI là $ 3.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XSUI là 1.45M, với tổng nguồn cung là 1450000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.50M.