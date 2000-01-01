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Top token Hệ sinh thái Sui theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Sui. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.71
0.00%
+0.03%
+2.65%
$ 231.09B
$ 53.39K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 603.28
-0.32%
+0.18%
+1.85%
$ 81.20B
$ 17.48K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00069
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
4
Solana
Solana
SOL
$ 76.75
+0.04%
+0.68%
+3.87%
$ 44.39B
$ 336.05K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,126.95
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
6
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.51
+0.54%
+0.39%
-5.75%
$ 2.80B
$ 21.74K
7
$ 0.6924
-0.12%
-0.25%
-1.09%
$ 2.78B
$ 1.13M
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.073
+0.20%
+2.24%
+4.32%
$ 2.52B
$ 55.51K
9
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.25M
10
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 65,186
-0.08%
+0.00%
+1.76%
$ 668.21M
$ 877.62K
11
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9981
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 336.88M
$ 57.27K
12
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 65,142
0.00%
--
+3.58%
$ 309.27M
$ 163.68
13
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,827
-0.54%
0.00%
+1.63%
$ 304.37M
$ 15.89M
14
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999543
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 210.64M
$ 1.62M
15
Talus
Talus
US
$ 0.04583
-0.79%
-12.84%
-18.59%
$ 96.45M
$ 6.56M
16
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.015643
+0.74%
-9.39%
-0.58%
$ 82.77M
$ 10.25M
17
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.214
+0.19%
+0.89%
+2.09%
$ 75.92M
$ 20.19K
18
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,317.73
0.00%
-0.00%
+6.52%
$ 70.51M
$ 505.10K
19
S
S
S
$ 0.02425
+0.91%
+4.92%
+7.76%
$ 69.98M
$ 3.51M
20
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02543
+0.04%
+0.64%
+0.28%
$ 60.87M
$ 2.43M
21
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.204
-2.83%
-7.19%
+31.11%
$ 41.37M
$ 1.09M
22
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.18913
+4.86%
-15.66%
-26.49%
$ 36.91M
$ 540.24K
23
WINK
WINK
WIN
$ 0.0000313
+0.06%
+0.93%
+0.80%
$ 31.13M
$ 1.98B
24
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
BUCK
$ 0.995536
-0.28%
-0.00%
-0.35%
$ 25.85M
$ 60.48K
25
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.743889
-0.11%
0.00%
-1.11%
$ 24.35M
$ 146.84K
26
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 64,701
0.00%
--
+2.60%
$ 20.83M
$ 25.97
27
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.01961
+0.57%
+6.38%
+9.42%
$ 18.49M
$ 3.96M
28
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0.736183
-0.66%
+0.00%
-0.80%
$ 14.97M
$ 38.51K
29
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.999362
+0.02%
0.00%
-0.02%
$ 13.09M
$ 16.16K
30
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.0191
+0.37%
+3.07%
+3.86%
$ 12.81M
$ 3.03M
31
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1.048
0.00%
--
-0.10%
$ 10.65M
$ 314.38
32
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.06888
-1.94%
-0.61%
+7.94%
$ 8.82M
$ 3.01M
33
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007803
+0.57%
+3.35%
-6.30%
$ 6.35M
$ 7.23M
34
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.622212
-0.77%
+0.00%
+1.74%
$ 6.20M
$ 845.25
35
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
$ 0.7079
-1.03%
-0.00%
-0.55%
$ 5.87M
$ 3.01
36
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3695
+0.19%
-1.39%
+1.68%
$ 5.00M
$ 143.09K
37
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035169
-0.03%
-0.04%
-10.96%
$ 4.71M
$ 16.67K
38
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 64.34
0.00%
-0.02%
+7.05%
$ 4.70M
$ 21.36K
39
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.00835
+1.74%
+0.62%
-2.28%
$ 4.16M
$ 6.25M
40
Suilend
Suilend
SEND
$ 0.05056
-0.45%
-0.00%
+3.18%
$ 3.73M
$ 492.90
41
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0.7223
+0.01%
+0.00%
-0.51%
$ 3.65M
$ 823.76
42
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0.003633
0.00%
-0.98%
-0.06%
$ 3.63M
$ 840.35K
43
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01187
-0.08%
+0.51%
+5.22%
$ 3.56M
$ 4.39M
44
superSUI
superSUI
SUPERSUI
$ 0.699824
-0.11%
+0.01%
+2.17%
$ 2.25M
$ 5.86
45
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
AFSUI
$ 0.738454
-0.81%
0.00%
-0.25%
$ 2.19M
$ 460.59K
46
LumiWave
LumiWave
LWA
$ 0.00249752
0.00%
--
+0.02%
$ 1.92M
$ 111.72
47
Pawtato
Pawtato
TATO
$ 0.006199
-0.34%
+0.01%
-4.03%
$ 1.76M
$ 2.48K
48
Ember Earn
Ember Earn
EEARN
$ 1.031
+0.39%
+0.00%
-0.10%
$ 1.29M
$ 81.00K
49
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001259
+0.64%
-0.08%
+4.34%
$ 1.25M
$ 431.45M
50
Scallop
Scallop
SCA
$ 0.0063
0.00%
0.00%
-17.11%
$ 1.01M
$ 247.67K

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Sui là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Sui đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 109 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $451.96B.
Token Hệ sinh thái Sui nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Sui được theo dõi trên MEXC, CAP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 19.51% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Sui trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 109 token Hệ sinh thái Sui, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Sui phổ biến bao gồm ETH, BNB, USDC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Sui là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Sui là khoảng $451.96B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Sui, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.