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Top token Token Liquid Staking theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Token Liquid Staking. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,915.16
+0.26%
0.00%
+2.56%
$ 17.23B
$ 30.03
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,376.12
+0.06%
-0.00%
+2.64%
$ 8.80B
$ 1.66M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,107.67
-0.02%
-0.00%
+2.49%
$ 7.10B
$ 745.98K
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.429929
0.00%
0.00%
+0.17%
$ 3.21B
$ 792.87K
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
6
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+2.92%
$ 918.67M
$ 1.20
7
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 86.35
+0.23%
+0.01%
+4.10%
$ 782.36M
$ 378.81K
8
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 99.17
+0.49%
+0.01%
+3.88%
$ 765.91M
$ 5.87M
9
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 55.26
0.00%
-0.01%
-0.38%
$ 757.19M
$ 757.54K
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,238.75
+0.24%
0.00%
+2.60%
$ 717.22M
$ 377.92K
11
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 65,235
+0.20%
+0.00%
+1.77%
$ 668.56M
$ 890.04K
12
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,103.04
0.00%
-0.04%
+0.64%
$ 602.83M
$ 4.42
13
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.053
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 519.96M
$ 1.56M
14
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,099.18
-0.13%
-0.00%
+2.59%
$ 454.79M
$ 135.91K
15
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 81.42
+0.16%
+0.01%
+3.96%
$ 403.46M
$ 920.03
16
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 92.16
+0.50%
+0.01%
+3.88%
$ 396.66M
$ 724.79K
17
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,177.14
+0.07%
-0.00%
+2.66%
$ 355.00M
$ 2.69M
18
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.18M
$ 4.15M
19
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,038.06
+0.24%
0.00%
+2.43%
$ 289.79M
$ 5.63K
20
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 90.99
+0.60%
+0.01%
-1.69%
$ 222.98M
$ 1.72K
21
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 92.66
+0.17%
+0.01%
+3.98%
$ 215.23M
$ 71.45
22
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,502
+0.01%
-0.00%
+0.61%
$ 192.50M
$ 3.30K
23
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 107.04
+0.43%
+0.01%
+3.91%
$ 181.02M
$ 284.56K
24
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,092.94
+0.26%
--
+2.50%
$ 166.22M
$ 4.57K
25
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 110.49
+0.43%
+0.01%
+3.86%
$ 156.20M
$ 72.36K
26
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 54.05
+0.06%
-0.01%
-0.48%
$ 151.88M
$ 54.27K
27
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.27
+0.24%
0.00%
-6.66%
$ 145.55M
$ 47.38K
28
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 83.61
+0.36%
+0.01%
+3.81%
$ 125.52M
$ 202.40K
29
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,908.52
-0.11%
-0.00%
+2.65%
$ 118.50M
$ 168.76K
30
Aster Staked BNB
Aster Staked BNB
ASBNB
$ 641.66
+0.02%
+0.00%
+2.18%
$ 111.82M
$ 177.10K
31
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 104.63
+0.49%
+0.01%
+3.96%
$ 105.96M
$ 111.33
32
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 89.44
+0.34%
+0.01%
+3.84%
$ 104.01M
$ 238.51
33
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
-0.84%
$ 102.14M
$ 4.97K
34
Ethena Staked ENA
Ethena Staked ENA
SENA
$ 0.088162
-0.02%
-0.03%
-4.97%
$ 98.89M
$ 75.14K
35
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 89.12
+0.20%
+0.01%
+3.93%
$ 94.28M
$ 42.68K
36
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.074
+0.09%
0.00%
-0.28%
$ 90.97M
--
37
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,201.56
-0.84%
-0.01%
+1.50%
$ 81.66M
$ 389.26
38
Saturn sUSDat
Saturn sUSDat
SUSDAT
$ 0.970077
0.00%
-0.00%
+3.10%
$ 80.49M
$ 103.20K
39
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,915.54
+0.30%
-0.00%
+1.11%
$ 71.25M
$ 168.59K
40
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 100.39
+0.29%
+0.01%
+3.97%
$ 70.54M
$ 52.14K
41
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 90.42
+0.50%
+0.01%
+3.90%
$ 69.43M
$ 40.65K
42
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 83.8
+0.20%
+0.01%
+3.97%
$ 65.08M
$ 423.66
43
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 64,587
0.00%
-0.00%
+15.13%
$ 63.59M
$ 89.03
44
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.979746
0.00%
0.00%
-1.78%
$ 61.06M
$ 7.06
45
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 1.031
0.00%
-0.00%
-4.18%
$ 60.16M
$ 14.19K
46
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.045
0.00%
--
+0.10%
$ 56.10M
$ 1.03
47
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,389.72
+0.05%
-0.00%
+2.65%
$ 49.65M
$ 980.57
48
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 44.61M
$ 56.18K
49
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 55.87
+0.02%
-0.01%
-0.37%
$ 39.83M
$ 1.08K
50
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,277.53
0.00%
--
-12.51%
$ 34.49M
$ 0.87

Câu hỏi thường gặp

Token Token Liquid Staking là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Token Liquid Staking đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 169 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $49.63B.
Token Token Liquid Staking nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Token Liquid Staking được theo dõi trên MEXC, LISTA đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.53% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Token Liquid Staking trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 169 token Token Liquid Staking, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Token Liquid Staking phổ biến bao gồm STETH, WSTETH, WBETH. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Token Liquid Staking là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Token Liquid Staking là khoảng $49.63B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Token Liquid Staking, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.