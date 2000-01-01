Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Thị trường NFT theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Thị trường NFT. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01389
+0.43%
+1.09%
+1.98%
$ 39.16M
$ 4.02M
2
ME
ME
ME
$ 0.06242
-0.05%
+2.53%
+3.09%
$ 33.69M
$ 937.55K
3
Tensor
Tensor
TNSR
$ 0.03246
-0.03%
-0.37%
+6.39%
$ 15.82M
$ 2.24M
4
ThetaDrop
ThetaDrop
TDROP
$ 0.00038665
+0.02%
+0.06%
+7.29%
$ 4.27M
$ 14.72K
5
NFTX
NFTX
NFTX
$ 9.34
0.00%
--
+0.21%
$ 3.58M
$ 27.88
6
Altura
Altura
ALU
$ 0.002906
+0.03%
-0.89%
-0.65%
$ 2.88M
$ 14.99M
7
ROACORE
ROACORE
ROA
$ 0.00330367
+0.04%
-0.01%
-2.96%
$ 2.59M
$ 15.19K
8
RARI
RARI
RARI
$ 0.08329
+0.08%
+0.02%
+0.68%
$ 2.08M
$ 71.19K
9
LooksCoin
LooksCoin
LOOK
$ 0.00733882
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 1.43M
$ 9.67K
10
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01170738
+0.02%
-0.01%
+31.09%
$ 843.66K
$ 1.15K
11
X2Y2
X2Y2
X2Y2
$ 0.00078747
0.00%
--
+4.54%
$ 787.43K
$ 494.17
12
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.00377
0.00%
+21.85%
+98.42%
$ 777.96K
$ 2.38M
13
sudoswap
sudoswap
SUDO
$ 0.02974163
-0.54%
--
+2.49%
$ 755.43K
$ 1.38
14
Artrade
Artrade
ATR
$ 0.0004843
+0.19%
-3.56%
-8.61%
$ 611.15K
$ 51.63M
15
BORT
BORT
BORT
$ 0.00042574
-0.38%
-0.00%
+20.65%
$ 414.68K
$ 25.85K
16
Nafter
Nafter
NAFT
$ 0.00030508
-0.24%
-0.00%
+0.43%
$ 305.08K
$ 834.99
17
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01443888
0.00%
--
+1.89%
$ 288.78K
$ 133.44
18
Basilisk
Basilisk
BSX
$ 1.066E-5
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 251.24K
--
19
LooksRare
LooksRare
LOOKS
$ 0.00020906
-0.14%
-0.02%
+25.70%
$ 207.60K
$ 915.47
20
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00018597
0.00%
--
+35.22%
$ 185.97K
$ 3.32
21
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00042951
+0.21%
-0.00%
+7.81%
$ 175.02K
$ 127.55
22
BabyUnicorn
BabyUnicorn
BABYU
$ 5.226E-5
0.00%
+2.20%
-16.20%
$ 52.25K
--
23
HoodMarket
HoodMarket
HM
$ 4.861E-5
+1.02%
+31.60%
+12.97%
$ 48.42K
--
24
Virtua
Virtua
TVK
$ 0.00040253
0.00%
--
+0.01%
$ 32.98K
$ 313.54
25
UpOnly
UpOnly
UPO
$ 0.00017311
0.00%
--
-1.52%
$ 27.70K
$ 2.69
26
fxhash
fxhash
FXH
$ 3.572E-5
0.00%
-0.60%
-39.42%
$ 18.45K
--
27
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
+0.07%
$ 13.68K
--
28
Obscra
Obscra
OBX
$ 1.295E-5
+0.70%
-17.10%
-51.59%
$ 12.04K
--
29
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
$ 0.05514
+0.35%
-0.62%
+0.44%
--
$ 1.50M
30
Divo
Divo
DVO
$ 0.0047888
+0.05%
+0.10%
+2.79%
--
$ 8.31M
31
Nodewaves
Nodewaves
NWS
$ 0.000009197
0.00%
+0.27%
-20.12%
--
$ 7.48M

Câu hỏi thường gặp

Token Thị trường NFT là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Thị trường NFT đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 31 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $111.31M.
Token Thị trường NFT nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Thị trường NFT được theo dõi trên MEXC, HM đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 31.60% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Thị trường NFT trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 31 token Thị trường NFT, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Thị trường NFT phổ biến bao gồm BLUR, ME, TNSR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Thị trường NFT là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Thị trường NFT là khoảng $111.31M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Thị trường NFT, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.