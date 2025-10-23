Thông tin giá theo USD của Wrapped TAC (WTAC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00426591 Cao nhất 24H $ 0.00469038 ATH $ 0.0173277 Giá thấp nhất $ 0.00423194 Biến động giá (1 giờ) -0.42% Biến động giá (1D) -5.32% Biến động giá (7 ngày) -7.95%

Giá thời gian thực của Wrapped TAC (WTAC) là $0.00441646. Trong 24 giờ qua, WTAC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00426591 và cao nhất là $ 0.00469038, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WTAC là $ 0.0173277, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00423194.

Về hiệu suất ngắn hạn, WTAC đã biến động -0.42% trong 1 giờ qua, -5.32% trong 24 giờ và -7.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped TAC (WTAC)

Vốn hóa thị trường $ 1.22M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.22M Nguồn cung lưu thông 275.09M Tổng cung 275,088,224.9128518

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped TAC là $ 1.22M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WTAC là 275.09M, với tổng nguồn cung là 275088224.9128518. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.22M.