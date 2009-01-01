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Top token Hệ sinh thái TAC theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái TAC. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.224
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,057.96
-0.13%
0.00%
+2.81%
$ 882.62M
$ 10.72K
3
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 65,186
-0.08%
+0.00%
+1.76%
$ 668.21M
$ 877.62K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,550
-0.32%
-0.00%
+0.69%
$ 192.78M
$ 3.30K
5
USDP
USDP
USDP
$ 1.0006
-0.07%
-0.12%
+0.02%
$ 31.95M
$ 5.87K
6
Staked USN
Staked USN
SUSN
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 31.24M
$ 3.56K
7
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.245
+1.08%
+7.13%
-17.32%
$ 29.40M
$ 74.60K
8
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 8.19M
--
9
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.13226
+0.13%
-0.08%
-8.80%
$ 1.07M
$ 1.36K
10
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
-17.66%
$ 535.24K
$ 46.45
11
Wrapped TAC
Wrapped TAC
WTAC
$ 0.00314103
-0.37%
-0.03%
-2.10%
$ 518.70K
$ 7.16K
12
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.151531
-0.02%
--
-11.55%
$ 244.81K
$ 214.89
13
Blum
Blum
BLUM
$ 0.001623
0.00%
-2.09%
-2.73%
--
$ 34.01M
14
TAC
TAC
TAC
$ 0.003037
+0.07%
-3.24%
-5.32%
--
$ 23.67M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái TAC là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái TAC đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 14 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $7.23B.
Token Hệ sinh thái TAC nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái TAC được theo dõi trên MEXC, EUL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 7.13% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái TAC trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 14 token Hệ sinh thái TAC, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái TAC phổ biến bao gồm LINK, RSETH, LBTC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái TAC là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái TAC là khoảng $7.23B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái TAC, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.