Thông tin giá theo USD của Wrapped RBNT (WRBNT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00659963 Cao nhất 24H $ 0.00680363 ATH $ 0.03076976 Giá thấp nhất $ 0.00642884 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -0.83% Biến động giá (7 ngày) -6.10%

Giá thời gian thực của Wrapped RBNT (WRBNT) là $0.00660049. Trong 24 giờ qua, WRBNT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00659963 và cao nhất là $ 0.00680363, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WRBNT là $ 0.03076976, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00642884.

Về hiệu suất ngắn hạn, WRBNT đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -0.83% trong 24 giờ và -6.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped RBNT (WRBNT)

Vốn hóa thị trường $ 5.92M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.14M Nguồn cung lưu thông 897.44M Tổng cung 1,687,252,052.947499

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped RBNT là $ 5.92M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WRBNT là 897.44M, với tổng nguồn cung là 1687252052.947499. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.14M.