Thông tin giá theo USD của Wrapped 0G (W0G)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.76 Cao nhất 24H $ 1.87 ATH $ 3.31 Giá thấp nhất $ 1.75 Biến động giá (1 giờ) +0.09% Biến động giá (1D) -3.58% Biến động giá (7 ngày) -11.16%

Giá thời gian thực của Wrapped 0G (W0G) là $1.78. Trong 24 giờ qua, W0G được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.76 và cao nhất là $ 1.87, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của W0G là $ 3.31, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.75.

Về hiệu suất ngắn hạn, W0G đã biến động +0.09% trong 1 giờ qua, -3.58% trong 24 giờ và -11.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped 0G (W0G)

Vốn hóa thị trường $ 21.56M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.56M Nguồn cung lưu thông 12.14M Tổng cung 12,139,349.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped 0G là $ 21.56M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của W0G là 12.14M, với tổng nguồn cung là 12139349.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.56M.