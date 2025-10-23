Thông tin giá theo USD của WECO (WECO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00004658 $ 0.00004658 $ 0.00004658 Thấp nhất 24H $ 0.00004888 $ 0.00004888 $ 0.00004888 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00004658$ 0.00004658 $ 0.00004658 Cao nhất 24H $ 0.00004888$ 0.00004888 $ 0.00004888 ATH $ 0.00024876$ 0.00024876 $ 0.00024876 Giá thấp nhất $ 0.00004419$ 0.00004419 $ 0.00004419 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +1.07% Biến động giá (7 ngày) -5.85% Biến động giá (7 ngày) -5.85%

Giá thời gian thực của WECO (WECO) là $0.00004862. Trong 24 giờ qua, WECO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00004658 và cao nhất là $ 0.00004888, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WECO là $ 0.00024876, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00004419.

Về hiệu suất ngắn hạn, WECO đã biến động -- trong 1 giờ qua, +1.07% trong 24 giờ và -5.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WECO (WECO)

Vốn hóa thị trường $ 48.62K$ 48.62K $ 48.62K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.62K$ 48.62K $ 48.62K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WECO là $ 48.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WECO là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.62K.