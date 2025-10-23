Thông tin giá theo USD của Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Giá thời gian thực của Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) là --. Trong 24 giờ qua, WAKEAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAKEAI là $ 0.00132264, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAKEAI đã biến động +0.25% trong 1 giờ qua, -4.38% trong 24 giờ và -2.50% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wakehacker by Virtuals là $ 157.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAKEAI là 650.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 242.57K.