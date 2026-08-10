Giá Vtrading hôm nay

Giá Vtrading (VTRADING) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 50.54% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VTRADING sang USD là $ 0 mỗi VTRADING.

Vtrading hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 249,843, với nguồn cung lưu hành 1.00B VTRADING. Trong vòng 24 giờ qua, VTRADING được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.075753, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VTRADING biến động +1.43% trong giờ qua và -65.23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 10.43K.

Thông tin thị trường Vtrading (VTRADING)

Vốn hóa thị trường $ 249.84K$ 249.84K $ 249.84K Khối lượng (24H) $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 249.84K$ 249.84K $ 249.84K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vtrading là $ 249.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.43K. Nguồn cung lưu hành của VTRADING là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 249.84K.