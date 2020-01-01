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Top token Bot giao dịch theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Bot giao dịch. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0.01027563
-0.59%
+0.04%
+4.56%
$ 2.52M
$ 8.01K
2
Panther AI
Panther AI
PAI
$ 0.00447403
0.00%
+0.00%
+4.30%
$ 2.13M
$ 60.32
3
Milk Money
Milk Money
MM
$ 0.00104221
+0.35%
+0.00%
-2.97%
$ 1.04M
$ 24.70K
4
ROAI Scalper
ROAI Scalper
ROAI
$ 0.01091779
-0.33%
-0.05%
+7.04%
$ 1.04M
$ 1.92K
5
uTrade
uTrade
UTT
$ 0.223054
+0.01%
-0.01%
+1.69%
$ 936.05K
$ 161.11K
6
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00092974
+1.42%
-0.24%
-30.41%
$ 929.74K
$ 6.10K
7
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0.00083995
-5.25%
+1.10%
+57.12%
$ 840.24K
$ 463.12K
8
Surge
Surge
SURGE
$ 0.02837857
-0.62%
+0.00%
-8.98%
$ 710.04K
$ 1.80K
9
Arqen
Arqen
ARQ
$ 0.00787193
+0.45%
+0.06%
+0.65%
$ 645.66K
$ 61.42K
10
Infinity Rocket
Infinity Rocket
IRT
$ 0.0023614
-0.79%
+0.01%
+7.24%
$ 472.28K
$ 16.78K
11
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00040508
-0.35%
+0.00%
-98.21%
$ 405.32K
$ 16.06K
12
Vtrading
Vtrading
VTRADING
$ 0.00022896
+2.10%
-0.55%
-64.82%
$ 238.26K
$ 10.42K
13
BlockMind
BlockMind
BMIND
$ 2.17E-6
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 217.50K
--
14
okbet
okbet
OK
$ 6.275E-5
+0.37%
-1.10%
-6.84%
$ 62.74K
--
15
Onchain AI
Onchain AI
OCAI
$ 0.00059763
0.00%
--
+1.36%
$ 59.76K
$ 87.17
16
DeVoid
DeVoid
DVD
$ 4.188E-5
0.00%
-5.60%
-0.07%
$ 20.94K
--
17
Dungeon Labs
Dungeon Labs
DLABS
$ 1.67844E-7
0.00%
-0.90%
+11.68%
$ 16.78K
--
18
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 0.00010596
0.00%
--
+0.01%
$ 13.33K
$ 1.08
19
Flipr
Flipr
FLIPR
$ 1.904E-5
0.00%
+3.10%
-0.37%
$ 13.32K
--
20
Zereus AI
Zereus AI
ZEREUS
$ 1.299E-5
0.00%
-1.20%
-0.76%
$ 12.99K
--
21
Algon Trade
Algon Trade
ALG
$ 9.91E-6
+3.66%
+3.70%
+3.77%
$ 9.47K
--
22
Tradoor
Tradoor
TRADOOR
$ 0.6194
-0.60%
-5.48%
+13.39%
--
$ 151.03K
23
AntFun
AntFun
ANTFUN
$ 0.04264
-0.54%
-0.16%
-0.32%
--
$ 194.95M
24
AIXDROP
AIXDROP
AIXDROP
$ 0.00018306
+0.14%
+4.45%
-47.59%
--
$ 1.85B
25
VaporFund
VaporFund
VPR
$ 0.0005417
-0.07%
+1.01%
+5.86%
--
$ 33.63M

Câu hỏi thường gặp

Token Bot giao dịch là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Bot giao dịch đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 25 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $12.33M.
Token Bot giao dịch nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Bot giao dịch được theo dõi trên MEXC, AIXDROP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.45% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Bot giao dịch trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 25 token Bot giao dịch, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Bot giao dịch phổ biến bao gồm ALTT, PAI, MM. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Bot giao dịch là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Bot giao dịch là khoảng $12.33M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Bot giao dịch, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.