Thông tin giá theo USD của Vies Token (VIES)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00093093 $ 0.00093093 $ 0.00093093 Thấp nhất 24H $ 0.00098489 $ 0.00098489 $ 0.00098489 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00093093$ 0.00093093 $ 0.00093093 Cao nhất 24H $ 0.00098489$ 0.00098489 $ 0.00098489 ATH $ 0.01529872$ 0.01529872 $ 0.01529872 Giá thấp nhất $ 0.00071561$ 0.00071561 $ 0.00071561 Biến động giá (1 giờ) +0.54% Biến động giá (1D) -0.61% Biến động giá (7 ngày) -15.18% Biến động giá (7 ngày) -15.18%

Giá thời gian thực của Vies Token (VIES) là $0.0009625. Trong 24 giờ qua, VIES được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00093093 và cao nhất là $ 0.00098489, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VIES là $ 0.01529872, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00071561.

Về hiệu suất ngắn hạn, VIES đã biến động +0.54% trong 1 giờ qua, -0.61% trong 24 giờ và -15.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Vies Token (VIES)

Vốn hóa thị trường $ 776.14K$ 776.14K $ 776.14K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 776.14K$ 776.14K $ 776.14K Nguồn cung lưu thông 806.38M 806.38M 806.38M Tổng cung 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vies Token là $ 776.14K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VIES là 806.38M, với tổng nguồn cung là 806378225.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 776.14K.