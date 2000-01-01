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Top token Hệ sinh thái Cronos theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Cronos. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00065
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,256.71
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.26
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05337
+0.08%
-1.09%
-5.43%
$ 1.24B
$ 1.04M
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9967
0.00%
+0.05%
+0.01%
$ 492.83M
$ 8.18K
6
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
-0.86%
0.00%
0.00%
$ 454.79M
$ 10.03M
7
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00127277
-0.17%
-0.01%
-8.88%
$ 127.28M
$ 28.07K
8
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00194164
-0.60%
-0.02%
-17.70%
$ 46.15M
$ 303.72
9
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.31285E-7
+0.38%
-2.70%
-12.54%
$ 36.31M
--
10
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,903.62
-0.08%
+0.01%
+2.00%
$ 35.37M
$ 221.49K
11
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.002
-0.20%
+0.00%
+0.20%
$ 34.41M
$ 3.02M
12
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04818393
+0.02%
-0.02%
-13.13%
$ 27.65M
$ 462.92K
13
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002727
-0.15%
-0.07%
-4.33%
$ 27.11M
$ 3.01T
14
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,913.46
+0.09%
0.00%
+2.54%
$ 14.18M
$ 360.57K
15
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.8E-5
+0.21%
-0.10%
-5.79%
$ 10.14M
--
16
ALI
ALI
ALI
$ 0.001055
-0.10%
-0.94%
+5.95%
$ 9.58M
$ 9.44M
17
Capybara Nation
Capybara Nation
BARA
$ 9.443E-8
-0.12%
-2.20%
-12.13%
$ 9.44M
--
18
Crob Mob
Crob Mob
CROB
$ 0.00678386
0.00%
--
-12.00%
$ 6.78M
$ 295.53
19
Tectonic
Tectonic
TONIC
$ 1.3546E-8
+0.01%
-3.30%
-8.70%
$ 4.12M
--
20
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.0009209
-2.67%
-0.03%
-6.71%
$ 2.17M
$ 4.98K
21
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21653
+0.13%
+0.08%
-0.49%
$ 2.09M
$ 400.05K
22
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.0035328
+0.18%
-0.02%
-13.14%
$ 1.77M
$ 66.03
23
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001816
+0.22%
+5.25%
+8.31%
$ 1.75M
$ 35.14T
24
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.00292167
-0.26%
-0.02%
-13.84%
$ 1.56M
$ 843.27
25
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00113987
0.00%
-0.06%
-14.84%
$ 1.14M
$ 1.58K
26
Mistery
Mistery
MERY
$ 2.11E-6
+0.48%
-3.10%
-19.77%
$ 887.88K
--
27
Wolfies
Wolfies
PACK
$ 7.685E-5
+0.88%
-1.70%
-1.36%
$ 842.52K
--
28
Xitcoin
Xitcoin
$XTC
$ 0.00015364
+0.01%
-0.01%
-8.75%
$ 806.66K
$ 492.00
29
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EOP
$ 0.00077298
0.00%
--
-11.48%
$ 772.98K
$ 24.70
30
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 9.632E-5
+0.93%
-1.80%
+250.51%
$ 714.31K
--
31
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.00367925
+0.08%
-0.01%
-7.96%
$ 633.46K
$ 1.71K
32
Ferro
Ferro
FER
$ 8.098E-5
-0.22%
-2.80%
-6.76%
$ 413.65K
--
33
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00037303
0.00%
-0.02%
-13.31%
$ 373.04K
$ 27.33
34
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.266E-5
+0.83%
-2.00%
-5.93%
$ 325.64K
--
35
Minted
Minted
MTD
$ 0.00167517
+0.70%
-0.00%
-8.60%
$ 310.26K
$ 796.16
36
Ballies
Ballies
BALL
$ 0.00885644
0.00%
-0.03%
-26.73%
$ 277.78K
$ 93.11
37
Croakey
Croakey
CROAK
$ 2.35E-6
+0.86%
-2.70%
-16.37%
$ 235.28K
--
38
Crogecoin
Crogecoin
CROGE
$ 0.00021066
0.00%
-0.02%
-14.82%
$ 210.66K
$ 9.70
39
RadioShack
RadioShack
RADIO
$ 3.799E-5
+0.08%
-0.50%
+1.39%
$ 130.62K
--
40
puush da button
puush da button
PUUSH
$ 1.5947E-8
+1.03%
-4.40%
-16.08%
$ 127.57K
--
41
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00785615
-0.05%
+0.01%
-5.58%
$ 126.75K
$ 67.28
42
InoAi
InoAi
INO
$ 0.00011907
+0.19%
-0.02%
-12.68%
$ 119.06K
$ 35.06
43
ryoshi with knife
ryoshi with knife
RYOSHI
$ 1.18404E-10
+1.48%
-4.00%
-22.07%
$ 92.09K
--
44
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FFTB
$ 9.14675E-7
0.00%
-3.50%
-16.85%
$ 91.23K
--
45
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 7.935E-5
+1.59%
-6.40%
-56.04%
$ 79.35K
--
46
Cronos Legends
Cronos Legends
CLG
$ 169.1
-0.01%
-0.07%
-6.03%
$ 50.79K
$ 318.97
47
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010427
+0.77%
-0.00%
-8.90%
$ 43.28K
$ 209.52
48
Bored Candy City
Bored Candy City
CANDY
$ 0.00016449
0.00%
-0.01%
+6.88%
$ 38.85K
$ 1.24
49
AurumTrust
AurumTrust
AUT
$ 4.302E-5
+0.80%
-2.00%
-10.64%
$ 34.92K
--
50
Todin
Todin
TDN
$ 0.00019136
+0.18%
-0.02%
-15.78%
$ 34.78K
$ 3.44

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Cronos là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Cronos đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 60 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $90.41B.
Token Hệ sinh thái Cronos nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Cronos được theo dõi trên MEXC, TROLL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 5.25% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Cronos trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 60 token Hệ sinh thái Cronos, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Cronos phổ biến bao gồm USDC, WBTC, LINK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Cronos là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Cronos là khoảng $90.41B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Cronos, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.