Thông tin giá theo USD của US Nerite Dollar (USND)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.986528 Cao nhất 24H $ 0.998136 ATH $ 1.61 Giá thấp nhất $ 0.938246 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) +0.13% Biến động giá (7 ngày) -0.49%

Giá thời gian thực của US Nerite Dollar (USND) là $0.995455. Trong 24 giờ qua, USND được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.986528 và cao nhất là $ 0.998136, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USND là $ 1.61, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.938246.

Về hiệu suất ngắn hạn, USND đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, +0.13% trong 24 giờ và -0.49% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường US Nerite Dollar (USND)

Vốn hóa thị trường $ 2.41M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.41M Nguồn cung lưu thông 2.43M Tổng cung 2,425,059.086117043

Vốn hoá thị trường hiện tại của US Nerite Dollar là $ 2.41M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USND là 2.43M, với tổng nguồn cung là 2425059.086117043. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.41M.