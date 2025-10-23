Thông tin giá theo USD của UpTop (UPTOP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00370669 Cao nhất 24H $ 0.00381311 ATH $ 0.04540951 Giá thấp nhất $ 0.00269655 Biến động giá (1 giờ) -0.67% Biến động giá (1D) -0.53% Biến động giá (7 ngày) -8.84%

Giá thời gian thực của UpTop (UPTOP) là $0.00371033. Trong 24 giờ qua, UPTOP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00370669 và cao nhất là $ 0.00381311, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UPTOP là $ 0.04540951, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00269655.

Về hiệu suất ngắn hạn, UPTOP đã biến động -0.67% trong 1 giờ qua, -0.53% trong 24 giờ và -8.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường UpTop (UPTOP)

Vốn hóa thị trường $ 779.46K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.71M Nguồn cung lưu thông 210.00M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của UpTop là $ 779.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UPTOP là 210.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.71M.