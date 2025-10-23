Thông tin giá theo USD của Tonio (TONIO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00595635 Cao nhất 24H $ 0.00682454 ATH $ 0.03598027 Giá thấp nhất $ 0.00348256 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) -1.16% Biến động giá (7 ngày) -23.96%

Giá thời gian thực của Tonio (TONIO) là $0.00640228. Trong 24 giờ qua, TONIO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00595635 và cao nhất là $ 0.00682454, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TONIO là $ 0.03598027, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00348256.

Về hiệu suất ngắn hạn, TONIO đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, -1.16% trong 24 giờ và -23.96% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tonio (TONIO)

Vốn hóa thị trường $ 640.66K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 640.66K Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tonio là $ 640.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TONIO là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 640.66K.