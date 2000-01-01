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Top token Hệ sinh thái TON theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái TON. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999376
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 183.13B
$ 23.00B
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.02%
0.00%
$ 4.49B
$ 1.89M
3
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.331
-0.15%
-1.33%
-4.86%
$ 3.57B
$ 521.13K
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 2.76M
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08784
+0.44%
-2.98%
-5.38%
$ 808.56M
$ 3.84M
6
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9981
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 336.88M
$ 57.27K
7
$ 224.8
+0.12%
-0.06%
+8.41%
$ 147.08M
$ 358.82
8
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1431
-0.35%
-0.35%
+1.06%
$ 142.83M
$ 1.41M
9
$ 357.82
+0.17%
+0.16%
-4.15%
$ 138.17M
$ 156.60
10
$ 331
-0.06%
-0.39%
+2.26%
$ 129.04M
$ 185.47
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,300.05
+0.03%
-0.00%
+6.44%
$ 117.51M
$ 3.51M
12
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.29
-0.07%
-0.34%
+0.83%
$ 117.32M
$ 634.44K
13
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 43.54
0.00%
0.00%
+20.74%
$ 90.35M
$ 350.43
14
$ 592.08
-0.05%
-0.34%
-0.06%
$ 84.49M
$ 93.46
15
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003528
-2.07%
+3.98%
+15.18%
$ 63.61M
$ 258.14T
16
$ 274.64
-0.07%
-0.33%
-2.75%
$ 61.67M
$ 200.91
17
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005714
+0.41%
+0.28%
+5.61%
$ 44.27M
$ 11.67M
18
STON
STON
STON
$ 0.42382
-1.24%
0.00%
-7.08%
$ 42.38M
$ 3.93K
19
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003628
-0.30%
+1.64%
+5.65%
$ 36.26M
$ 224.68M
20
Utya
Utya
UTYA
$ 0.0328796
-0.58%
-0.02%
-17.99%
$ 32.89M
$ 405.66K
21
Fade Wallet Token
Fade Wallet Token
FWT
$ 0.066892
0.00%
0.00%
+219,650.33%
$ 28.69M
$ 153.74K
22
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04562
-1.91%
+4.43%
+19.92%
$ 20.73M
$ 1.83M
23
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003743
-2.32%
+1.48%
+8.96%
$ 19.54M
$ 2.12B
24
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.8583
+0.28%
-4.57%
-2.84%
$ 15.22M
$ 191.57K
25
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001958
-1.96%
-11.87%
+16.44%
$ 12.90M
$ 513.56M
26
Hipo Staked GRAM
Hipo Staked GRAM
HGRAM
$ 1.51
0.00%
-0.02%
-4.43%
$ 10.41M
$ 171.62
27
00 Token
00 Token
00
$ 0.00938468
-0.17%
+0.04%
-6.96%
$ 9.39M
$ 136.84K
28
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 499.38
-0.01%
+0.00%
+2.42%
$ 7.73M
$ 4.57K
29
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.0724
+0.12%
-6.50%
-19.90%
$ 7.25M
$ 835.28K
30
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 140.09
+0.01%
+0.01%
-1.02%
$ 7.02M
$ 23.54K
31
PinGo
PinGo
PINGO
$ 0.02307879
-0.01%
-0.02%
+45.50%
$ 6.21M
$ 15.38K
32
ARTDRA Coin
ARTDRA Coin
ARTDRA
$ 0.02046178
0.00%
--
-1.11%
$ 4.52M
$ 61.39
33
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2851
+0.35%
-4.54%
-7.33%
$ 3.96M
$ 190.82K
34
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0.056426
-1.67%
-0.03%
+3.33%
$ 2.82M
$ 3.42K
35
$ 0.001441
+0.43%
-0.74%
-1.95%
$ 2.52M
$ 38.42M
36
PX
PX
PX
$ 0.0128
0.00%
+0.79%
-3.03%
$ 2.50M
$ 218.71K
37
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 430.07
+0.11%
-0.00%
+9.06%
$ 2.40M
$ 26.91K
38
$ 315.06
-0.03%
+0.47%
+2.77%
$ 1.89M
$ 238.08
39
bemo Staked TON
bemo Staked TON
STTON
$ 1.56
0.00%
-0.01%
-3.70%
$ 1.83M
$ 105.11
40
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.00230447
-0.17%
--
+2.36%
$ 1.79M
$ 4.62
41
Tales X
Tales X
X
$ 0.010326
-0.12%
+125.26%
+247.36%
$ 1.71M
$ 13.64M
42
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 524.02
0.00%
+0.01%
+1.98%
$ 1.58M
$ 1.73K
43
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0.001449
+0.34%
-2.26%
+8.97%
$ 1.47M
$ 38.93M
44
GOATS
GOATS
GOATS
$ 7.496E-5
0.00%
-2.60%
-8.18%
$ 1.46M
--
45
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002299
+0.30%
+0.57%
-5.98%
$ 1.43M
$ 172.49M
46
PirateCash
PirateCash
PIRATE
$ 0.01986685
-0.12%
-0.00%
+0.78%
$ 1.39M
$ 83.27K
47
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0012306
+0.17%
+1.02%
+8.25%
$ 1.14M
$ 124.43M
48
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 192.52
+0.01%
-0.00%
-4.75%
$ 1.14M
$ 12.17K
49
Storm Trade
Storm Trade
STORM
$ 0.00439
+0.09%
-1.17%
-4.56%
$ 1.13M
$ 18.11M
50
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,192.72
+0.06%
0.00%
+5.69%
$ 892.28K
$ 4.43K

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái TON là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái TON đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 143 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $195.33B.
Token Hệ sinh thái TON nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái TON được theo dõi trên MEXC, X đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 125.26% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái TON trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 143 token Hệ sinh thái TON, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái TON phổ biến bao gồm USDT, USDE, GRAM. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái TON là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái TON là khoảng $195.33B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái TON, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.