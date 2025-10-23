Thông tin giá theo USD của TokenOS AI (TOS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -2.12% Biến động giá (1D) -1.23% Biến động giá (7 ngày) -26.01% Biến động giá (7 ngày) -26.01%

Giá thời gian thực của TokenOS AI (TOS) là --. Trong 24 giờ qua, TOS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TOS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TOS đã biến động -2.12% trong 1 giờ qua, -1.23% trong 24 giờ và -26.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TokenOS AI (TOS)

Vốn hóa thị trường $ 116.24K$ 116.24K $ 116.24K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 116.24K$ 116.24K $ 116.24K Nguồn cung lưu thông 999.83M 999.83M 999.83M Tổng cung 999,830,095.636518 999,830,095.636518 999,830,095.636518

Vốn hoá thị trường hiện tại của TokenOS AI là $ 116.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TOS là 999.83M, với tổng nguồn cung là 999830095.636518. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 116.24K.