Thông tin giá theo USD của Stonks (STNK)

Giá thời gian thực của Stonks (STNK) là $17.53. Trong 24 giờ qua, STNK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 16.88 và cao nhất là $ 24.62, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STNK là $ 370.17, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 7.81.

Về hiệu suất ngắn hạn, STNK đã biến động +2.58% trong 1 giờ qua, -26.46% trong 24 giờ và -3.49% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Stonks (STNK)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stonks là $ 10.13M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STNK là 581.92K, với tổng nguồn cung là 581915.273437973. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.13M.