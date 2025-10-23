Thông tin giá theo USD của SquiggleStrategy (SQUIGSTR)

Giá thời gian thực của SquiggleStrategy (SQUIGSTR) là $0.00122619. Trong 24 giờ qua, SQUIGSTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00119386 và cao nhất là $ 0.0012867, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SQUIGSTR là $ 0.00839806, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00119386.

Về hiệu suất ngắn hạn, SQUIGSTR đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, -4.61% trong 24 giờ và -23.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SquiggleStrategy (SQUIGSTR)

Vốn hoá thị trường hiện tại của SquiggleStrategy là $ 1.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SQUIGSTR là 957.67M, với tổng nguồn cung là 957671207.2495024. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.17M.