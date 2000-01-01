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Top token NFTFi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực NFTFi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Backpack
Backpack
BP
$ 0.4092
+0.81%
+4.60%
+10.95%
$ 102.30M
$ 208.91K
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006644
-6.11%
+5.09%
+10.29%
$ 65.81M
$ 122.79M
3
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01389
+0.43%
+1.09%
+1.98%
$ 39.16M
$ 4.02M
4
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02571971
+5.82%
+0.03%
+153.63%
$ 25.32M
$ 3.33M
5
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.10173
+0.02%
+0.18%
-0.84%
$ 18.65M
$ 1.22M
6
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002889
-0.24%
+1.12%
+2.55%
$ 12.42M
$ 19.74M
7
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011483
+0.01%
-2.07%
+24.22%
$ 10.76M
$ 4.27M
8
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00697563
-2.33%
-0.01%
-5.71%
$ 6.33M
$ 58.13K
9
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003419
-1.01%
-4.93%
-9.19%
$ 2.50M
$ 16.52B
10
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
+0.28%
$ 2.16M
--
11
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00255839
-0.50%
0.00%
-3.37%
$ 2.15M
$ 1.66K
12
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.164E-5
0.00%
-0.50%
+0.26%
$ 1.16M
--
13
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.00151676
-0.35%
-0.03%
-13.37%
$ 1.11M
$ 4.37K
14
K9
K9
K9
$ 0.00076199
+1.83%
+0.40%
+52.51%
$ 855.73K
$ 31.30K
15
GOTM
GOTM
GOTM
$ 0.00105942
0.00%
+0.00%
+2.04%
$ 814.22K
$ 133.12
16
X2Y2
X2Y2
X2Y2
$ 0.00078747
0.00%
--
+4.54%
$ 787.43K
$ 494.17
17
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
$ 2.2
0.00%
-0.01%
-3.51%
$ 675.48K
$ 40.53
18
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00081254
-0.47%
-0.01%
-8.05%
$ 587.33K
$ 1.15K
19
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00060177
-0.76%
-0.00%
-6.23%
$ 581.56K
$ 481.25
20
Anome
Anome
ANOME
$ 0.01773332
-1.54%
+0.01%
+1.76%
$ 532.00K
$ 153.08K
21
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00027486
-0.38%
--
+1.71%
$ 257.02K
$ 549.73
22
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00028036
-0.50%
--
+1.45%
$ 256.21K
$ 280.34
23
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00026631
0.00%
--
-11.93%
$ 245.31K
$ 202.07
24
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.0002582
0.00%
--
+1.77%
$ 233.26K
$ 40.14
25
Punk Auction
Punk Auction
PAST
$ 0.200856
0.00%
--
+11.00%
$ 195.15K
$ 8.46
26
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020917
0.00%
--
+2.77%
$ 192.97K
$ 1.07
27
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.0001875
0.00%
--
+1.68%
$ 174.24K
$ 89.89
28
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
$ 0.00027972
0.00%
--
+0.11%
$ 170.87K
$ 74.32
29
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018815
0.00%
-0.00%
-3.07%
$ 169.58K
$ 71.05
30
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00021522
0.00%
--
+2.22%
$ 165.41K
$ 295.85
31
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017837
0.00%
--
-0.39%
$ 161.25K
$ 535.12
32
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00017171
0.00%
+0.00%
+0.34%
$ 160.14K
$ 8.32
33
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00017289
0.00%
--
+18.34%
$ 159.06K
$ 1.11K
34
Hacash Diamond
Hacash Diamond
HACD
$ 6.11
0.00%
-0.11%
-12.84%
$ 156.18K
$ 2.76K
35
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00016624
0.00%
--
-7.20%
$ 146.61K
$ 2.57K
36
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00017456
+0.01%
-0.02%
-2.08%
$ 144.46K
$ 109.95
37
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0.0001783
-0.43%
+0.01%
+0.82%
$ 142.45K
$ 9.62
38
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013663
0.00%
+0.00%
-2.14%
$ 136.63K
$ 300.21
39
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.00194172
0.00%
--
+1.96%
$ 127.29K
$ 1.08
40
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 2.91E-5
+0.52%
+0.30%
+6.71%
$ 119.88K
--
41
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
$ 0.00011525
0.00%
--
+9.88%
$ 115.25K
$ 121.10
42
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
$ 0.00016783
-0.50%
-0.06%
-9.72%
$ 96.81K
$ 810.12
43
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.671E-5
0.00%
-3.50%
-0.53%
$ 70.59K
--
44
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 7.11475E-7
0.00%
-5.60%
+2.78%
$ 67.93K
--
45
Claynosaurz Strategy
Claynosaurz Strategy
CNZSTRAT
$ 0.0001188
0.00%
+0.00%
+2.24%
$ 64.86K
$ 92.86
46
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
$ 5.46E-5
0.00%
+1.60%
+4.68%
$ 49.83K
--
47
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.179E-5
0.00%
-2.70%
+1.38%
$ 37.22K
--
48
Awoo
Awoo
AWOO
$ 6.73E-5
0.00%
-4.70%
-17.38%
$ 33.65K
--
49
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 2.838E-5
+0.39%
+4.80%
+4.84%
$ 27.09K
--
50
Gifts Strategy
Gifts Strategy
GIFTSTR
$ 0.00037109
-0.22%
-0.01%
-6.41%
$ 26.42K
$ 21.97

Câu hỏi thường gặp

Token NFTFi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token NFTFi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 55 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $298.80M.
Token NFTFi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token NFTFi được theo dõi trên MEXC, UPEG đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 22.53% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token NFTFi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 55 token NFTFi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token NFTFi phổ biến bao gồm BP, DOG, BLUR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục NFTFi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token NFTFi là khoảng $298.80M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực NFTFi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.