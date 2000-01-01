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Top token Bánh đà chiến lược NFT theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Bánh đà chiến lược NFT. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00697563
-2.33%
-0.01%
-5.71%
$ 6.33M
$ 58.13K
2
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00255839
-0.50%
0.00%
-3.37%
$ 2.15M
$ 1.66K
3
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.00151676
-0.35%
-0.03%
-13.37%
$ 1.11M
$ 4.37K
4
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00081254
-0.47%
-0.01%
-8.05%
$ 587.33K
$ 1.15K
5
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00060177
-0.76%
-0.00%
-6.23%
$ 581.56K
$ 481.25
6
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00027486
-0.38%
--
+1.71%
$ 257.02K
$ 549.73
7
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00028036
-0.50%
--
+1.45%
$ 256.21K
$ 280.34
8
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00026631
0.00%
--
-11.93%
$ 245.31K
$ 202.07
9
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.0002582
0.00%
--
+1.77%
$ 233.26K
$ 40.14
10
Punk Auction
Punk Auction
PAST
$ 0.200856
0.00%
--
+11.00%
$ 195.15K
$ 8.46
11
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020917
0.00%
--
+2.77%
$ 192.97K
$ 1.07
12
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.0001875
0.00%
--
+1.68%
$ 174.24K
$ 89.89
13
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
$ 0.00027972
0.00%
--
+0.11%
$ 170.87K
$ 74.32
14
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018815
0.00%
-0.00%
-3.07%
$ 169.58K
$ 71.05
15
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00021522
0.00%
--
+2.22%
$ 165.41K
$ 295.85
16
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017837
0.00%
--
-0.39%
$ 161.25K
$ 535.12
17
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00017171
0.00%
+0.00%
+0.34%
$ 160.14K
$ 8.32
18
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00017289
0.00%
--
+18.34%
$ 159.06K
$ 1.11K
19
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00016624
0.00%
--
-7.20%
$ 146.61K
$ 2.57K
20
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013663
0.00%
+0.00%
-2.14%
$ 136.63K
$ 300.21
21
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
$ 0.00011525
0.00%
--
+9.88%
$ 115.25K
$ 121.10
22
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
$ 0.00016783
-0.50%
-0.06%
-9.72%
$ 96.81K
$ 810.12
23
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.671E-5
0.00%
-3.50%
-0.53%
$ 70.59K
--
24
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 7.11475E-7
0.00%
-5.60%
+2.78%
$ 67.93K
--
25
Claynosaurz Strategy
Claynosaurz Strategy
CNZSTRAT
$ 0.0001188
0.00%
+0.00%
+2.24%
$ 64.86K
$ 92.86
26
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
$ 5.46E-5
0.00%
+1.60%
+4.68%
$ 49.83K
--
27
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.179E-5
0.00%
-2.70%
+1.38%
$ 37.22K
--
28
Awoo
Awoo
AWOO
$ 6.73E-5
0.00%
-4.70%
-17.38%
$ 33.65K
--
29
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 2.838E-5
+0.39%
+4.80%
+4.84%
$ 27.09K
--
30
Gifts Strategy
Gifts Strategy
GIFTSTR
$ 0.00037109
-0.22%
-0.01%
-6.41%
$ 26.42K
$ 21.97
31
Card Strategy
Card Strategy
CSTRAT
$ 0.00040904
0.00%
--
+0.04%
$ 11.54K
$ 2.98

Câu hỏi thường gặp

Token Bánh đà chiến lược NFT là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Bánh đà chiến lược NFT đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 31 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $14.18M.
Token Bánh đà chiến lược NFT nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Bánh đà chiến lược NFT được theo dõi trên MEXC, BDGSTRAT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.80% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Bánh đà chiến lược NFT trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 31 token Bánh đà chiến lược NFT, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Bánh đà chiến lược NFT phổ biến bao gồm PNKSTR, CHMPSTR, VIBESTR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Bánh đà chiến lược NFT là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Bánh đà chiến lược NFT là khoảng $14.18M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Bánh đà chiến lược NFT, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.