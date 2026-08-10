Giá SPL VPN hôm nay

Giá SPL VPN (SPL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00112923, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SPL sang USD là $ 0.00112923 mỗi SPL.

SPL VPN hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,714, với nguồn cung lưu hành 21.00M SPL. Trong vòng 24 giờ qua, SPL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01756179, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPL biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 338.77.

Thông tin thị trường SPL VPN (SPL)

Vốn hóa thị trường $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K Khối lượng (24H) $ 338.77$ 338.77 $ 338.77 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K Nguồn cung lưu thông 21.00M 21.00M 21.00M Tổng cung 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SPL VPN là $ 23.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 338.77. Nguồn cung lưu hành của SPL là 21.00M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.71K.