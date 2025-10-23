Thông tin giá theo USD của SoulPeg USD (SPUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.999463 $ 0.999463 $ 0.999463 Thấp nhất 24H $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.999463$ 0.999463 $ 0.999463 Cao nhất 24H $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 ATH $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Giá thấp nhất $ 0.97149$ 0.97149 $ 0.97149 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) +0.00% Biến động giá (7 ngày) +0.27% Biến động giá (7 ngày) +0.27%

Giá thời gian thực của SoulPeg USD (SPUSD) là $1.003. Trong 24 giờ qua, SPUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.999463 và cao nhất là $ 1.003, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SPUSD là $ 1.014, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.97149.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPUSD đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, +0.00% trong 24 giờ và +0.27% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SoulPeg USD (SPUSD)

Vốn hóa thị trường $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Nguồn cung lưu thông 1.41M 1.41M 1.41M Tổng cung 1,406,936.316231 1,406,936.316231 1,406,936.316231

Vốn hoá thị trường hiện tại của SoulPeg USD là $ 1.41M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SPUSD là 1.41M, với tổng nguồn cung là 1406936.316231. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.41M.