Thông tin giá theo USD của Rusk Token (RUSK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00051664 Thấp nhất 24H $ 0.00068015 Cao nhất 24H ATH $ 0.00092063 Giá thấp nhất $ 0.00049295 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) -20.39% Biến động giá (7 ngày) -22.76%

Giá thời gian thực của Rusk Token (RUSK) là $0.00054141. Trong 24 giờ qua, RUSK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00051664 và cao nhất là $ 0.00068015, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RUSK là $ 0.00092063, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00049295.

Về hiệu suất ngắn hạn, RUSK đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, -20.39% trong 24 giờ và -22.76% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Rusk Token (RUSK)

Vốn hóa thị trường $ 508.10K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 508.10K Nguồn cung lưu thông 938.45M Tổng cung 938,448,482.3651226

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rusk Token là $ 508.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RUSK là 938.45M, với tổng nguồn cung là 938448482.3651226. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 508.10K.