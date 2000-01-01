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Top token Hệ sinh thái Polygon theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Polygon. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1.916,66
0,00%
+0,03%
+2,65%
$ 231,09B
$ 53,39K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 602,55
-0,32%
+0,18%
+1,85%
$ 81,20B
$ 17,48K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00071
0,00%
0,00%
-0,02%
$ 74,84B
$ 37,34M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65.005,49
+0,01%
+0,23%
+1,72%
$ 7,57B
$ 1,83
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,199
-0,05%
-1,25%
-0,16%
$ 5,38B
$ 41,46K
6
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1.926,95
+0,76%
+0,01%
+3,46%
$ 4,61B
--
7
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,99895
-0,03%
0,00%
0,00%
$ 4,06B
$ 51,87M
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,482
+0,54%
+0,39%
-5,75%
$ 2,80B
$ 21,74K
9
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0,99976
-0,01%
0,00%
+0,02%
$ 2,80B
$ 34,37M
10
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0,00%
0,00%
0,00%
$ 2,73B
--
11
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4,051
+0,20%
+2,24%
+4,32%
$ 2,52B
$ 55,51K
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91,45
+0,09%
+1,00%
-1,10%
$ 1,41B
$ 1,17K
13
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0,07789
+0,15%
+1,24%
+6,22%
$ 828,49M
$ 1,59M
14
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2.236,38
-0,54%
0,00%
+2,75%
$ 716,47M
$ 366,52K
15
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0,9966
0,00%
+0,06%
+0,03%
$ 492,88M
$ 8,18K
16
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0,7386
-0,12%
-0,09%
+1,25%
$ 477,11M
$ 93,54K
17
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64.793
-0,53%
0,00%
+1,78%
$ 420,67M
$ 2,17K
18
Curve
Curve
CRV
$ 0,239
-0,13%
+4,84%
+15,67%
$ 361,58M
$ 3,05M
19
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2.176,32
-0,46%
0,00%
+2,74%
$ 354,87M
$ 3,00M
20
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1,486
-0,07%
+0,34%
+1,22%
$ 353,27M
$ 683,17K
21
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64.827
-0,54%
0,00%
+1,63%
$ 304,37M
$ 15,89M
22
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0,8459
+1,14%
+1,16%
+14,60%
$ 292,14M
$ 433,14K
23
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0,00004985
+0,44%
+0,87%
-0,64%
$ 274,69M
$ 2,05B
24
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0,2967
-0,10%
+1,82%
-10,11%
$ 249,48M
$ 961,37K
25
Bonk
Bonk
BONK
$ 0,000002483
+1,06%
-0,48%
-12,93%
$ 217,52M
$ 235,05B
26
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0,998805
-0,02%
0,00%
-0,02%
$ 213,73M
$ 1,90M
27
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0,999543
0,00%
0,00%
-0,04%
$ 210,64M
$ 1,62M
28
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0,0000009373
+0,14%
+0,21%
-0,69%
$ 197,02M
$ 148,10B
29
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 1,0
0,00%
0,00%
0,00%
$ 174,27M
$ 31,62K
30
Compound
Compound
COMP
$ 16,66
+0,06%
-0,42%
+0,85%
$ 166,50M
$ 3,18K
31
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16,59
0,00%
0,00%
+0,61%
$ 165,96M
$ 170,43K
32
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0,01454
+0,21%
-1,69%
-1,82%
$ 157,79M
$ 4,52M
33
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0,00161
+0,06%
-0,86%
-5,11%
$ 155,06M
$ 69,20M
34
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1,017
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 144,28M
--
35
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0,06662
+0,15%
+0,30%
-1,11%
$ 132,62M
$ 832,57K
36
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0,1306
-0,31%
-2,32%
-1,73%
$ 130,40M
$ 897,57K
37
$ 0,04138
+0,19%
-1,00%
-2,86%
$ 121,77M
$ 1,34M
38
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1.913,01
+0,19%
+0,00%
+3,00%
$ 118,81M
$ 176,48K
39
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4.300,05
+0,03%
-0,00%
+6,44%
$ 117,51M
$ 3,51M
40
Genius
Genius
GENIUS
$ 0,34674
+0,82%
-0,33%
-1,05%
$ 116,21M
$ 196,16K
41
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1.105,15
-0,31%
0,00%
+0,16%
$ 115,34M
--
42
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1,0
+0,02%
0,00%
+0,04%
$ 111,77M
$ 1,86M
43
RealLink
RealLink
REAL
$ 0,07611
0,00%
+0,07%
+2,32%
$ 104,36M
$ 2,61M
44
BAT
BAT
BAT
$ 0,06709
-0,01%
-0,37%
+1,14%
$ 100,56M
$ 862,83K
45
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1,2144
-1,12%
-1,65%
-7,05%
$ 95,51M
$ 431,73
46
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0,1353
+0,37%
+1,35%
+13,07%
$ 89,23M
$ 488,27K
47
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2.206,2
0,00%
-0,00%
+1,94%
$ 81,83M
$ 433,99
48
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0,1807
-0,05%
-0,11%
-9,91%
$ 81,13M
$ 352,36K
49
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,2085
0,00%
-0,24%
-3,65%
$ 74,40M
$ 431,54K
50
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2.063,7
-0,01%
-0,55%
-2,98%
$ 73,83M
$ 30,12

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Polygon là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Polygon đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 533 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $432.50B.
Token Hệ sinh thái Polygon nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Polygon được theo dõi trên MEXC, LUCHOW đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 166.50% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Polygon trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 533 token Hệ sinh thái Polygon, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Polygon phổ biến bao gồm ETH, BNB, USDC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Polygon là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Polygon là khoảng $432.50B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Polygon, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.