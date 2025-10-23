Thông tin giá theo USD của rasmr (RASMR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00153809 Cao nhất 24H $ 0.00164834 ATH $ 0.01259026 Giá thấp nhất $ 0.00138248 Biến động giá (1 giờ) +4.32% Biến động giá (1D) +1.50% Biến động giá (7 ngày) +1.29%

Giá thời gian thực của rasmr (RASMR) là $0.00164595. Trong 24 giờ qua, RASMR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00153809 và cao nhất là $ 0.00164834, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RASMR là $ 0.01259026, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00138248.

Về hiệu suất ngắn hạn, RASMR đã biến động +4.32% trong 1 giờ qua, +1.50% trong 24 giờ và +1.29% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường rasmr (RASMR)

Vốn hóa thị trường $ 344.41K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.65M Nguồn cung lưu thông 208.97M Tổng cung 999,996,485.672967

Vốn hoá thị trường hiện tại của rasmr là $ 344.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RASMR là 208.97M, với tổng nguồn cung là 999996485.672967. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.65M.