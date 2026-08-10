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Giá Quanto theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của QTO là 44,339 USD. Theo dõi cập nhật giá QTO sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Quanto theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của QTO là 44,339 USD. Theo dõi cập nhật giá QTO sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Quanto (QTO)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 QTO sang USD

$0.00004588
$0.00004588$0.00004588
+0.50%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá Quanto (QTO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 13:43:30 (UTC+8)

Giá Quanto hôm nay

Giá Quanto (QTO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá QTO sang USD là $ 0 mỗi QTO.

Quanto hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 44,339, với nguồn cung lưu hành 963.59M QTO. Trong vòng 24 giờ qua, QTO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.066958, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, QTO biến động -0.09% trong giờ qua và +4.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Quanto (QTO)

$ 44.34K
$ 44.34K$ 44.34K

--
----

$ 44.34K
$ 44.34K$ 44.34K

963.59M
963.59M 963.59M

963,592,548.115187
963,592,548.115187 963,592,548.115187

Vốn hoá thị trường hiện tại của Quanto là $ 44.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của QTO là 963.59M, với tổng nguồn cung là 963592548.115187. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 44.34K.

Lịch sử giá Quanto theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0
$ 0$ 0
Thấp nhất 24H
$ 0
$ 0$ 0
Cao nhất 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.066958
$ 0.066958$ 0.066958

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

+0.44%

+4.22%

+4.22%

Lịch sử giá theo USD của Quanto (QTO)

Trong hôm nay, biến động giá của Quanto/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Quanto/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Quanto/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Quanto/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0+0.44%
30 ngày$ 0-7.41%
60 ngày$ 0-12.18%
90 ngày$ 0--

Dự đoán giá Quanto

Dự đoán giá Quanto (QTO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của QTO vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Quanto (QTO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Quanto có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Quanto sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá QTO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Quanto.

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Giới thiệu Quanto

Giá hiện tại của Quanto là bao nhiêu?

Giá thực tế của Quanto (QTO) là ₫ VND. Giá trị định giá theo thời gian thực này được cập nhật liên tục và tổng hợp từ các sàn giao dịch lớn trên thế giới để đảm bảo bạn thấy được tỷ giá thị trường chính xác.

Quanto đang xếp hạng ra sao trên thị trường?

Quanto hiện đang đứng ở vị trí thứ #7182 trên thị trường, với vốn hóa thị trường đạt ₫1167820090.273220000. Vị trí này bị ảnh hưởng bởi độ sâu thanh khoản, nhu cầu chung của nhà đầu tư và nguồn cung token lưu hành.

Nguồn cung lưu hành của QTO là bao nhiêu?

Nguồn cung lưu hành của QTO là 963592548.115187 token, thể hiện số lượng sẵn có trên thị trường mở. Con số này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thị trường, mức độ khan hiếm và động lực lạm phát dài hạn.

Khoảng giá 24 giờ của Quanto là bao nhiêu?

Trong vòng 24 giờ qua, Quanto đã giao dịch trong khoảng từ ₫ (mức thấp 24 giờ) đến ₫ (mức cao 24 giờ). Khoảng biến động này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động lực ngắn hạn và tính bất định của thị trường.

Quanto cách đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất mọi thời đại bao xa?

Quanto từng đạt mức cao nhất mọi thời đại là ₫1763.569264180840000, trong khi mức giá thấp nhất từng ghi nhận (ATL) là ₫. Những mốc lịch sử này giúp các nhà giao dịch đánh giá tiềm năng giá cả và chu kỳ dài hạn.

Giao dịch của QTO hôm nay sôi động ra sao?

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--, phản ánh mức độ tham gia của thị trường hiện tại. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hơn của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường sâu hơn.

Điều gì đang ảnh hưởng đến xu hướng gần đây của Quanto?

Diễn biến giá hiện tại, tăng giảm 0.43% trong 24 giờ qua, chịu tác động bởi tâm lý thị trường, hoạt động giao dịch, các yếu tố kinh tế vĩ mô và những cập nhật đặc thù của hệ sinh thái liên quan đến Derivatives,Perpetuals,Solana Ecosystem. Sự gia tăng đột ngột về khối lượng cũng có thể trở thành chất xúc tác cho những biến động mạnh về giá.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Quanto

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 13:43:30 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Quanto (QTO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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