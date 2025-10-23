Thông tin giá theo USD của PunkStrategy (PNKSTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.057017 $ 0.057017 $ 0.057017 Thấp nhất 24H $ 0.068847 $ 0.068847 $ 0.068847 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.057017$ 0.057017 $ 0.057017 Cao nhất 24H $ 0.068847$ 0.068847 $ 0.068847 ATH $ 0.31653$ 0.31653 $ 0.31653 Giá thấp nhất $ 0.00698235$ 0.00698235 $ 0.00698235 Biến động giá (1 giờ) +0.95% Biến động giá (1D) -12.61% Biến động giá (7 ngày) -36.37% Biến động giá (7 ngày) -36.37%

Giá thời gian thực của PunkStrategy (PNKSTR) là $0.059649. Trong 24 giờ qua, PNKSTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.057017 và cao nhất là $ 0.068847, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PNKSTR là $ 0.31653, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00698235.

Về hiệu suất ngắn hạn, PNKSTR đã biến động +0.95% trong 1 giờ qua, -12.61% trong 24 giờ và -36.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PunkStrategy (PNKSTR)

Vốn hóa thị trường $ 57.02M$ 57.02M $ 57.02M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 57.02M$ 57.02M $ 57.02M Nguồn cung lưu thông 951.33M 951.33M 951.33M Tổng cung 951,326,731.2028792 951,326,731.2028792 951,326,731.2028792

Vốn hoá thị trường hiện tại của PunkStrategy là $ 57.02M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PNKSTR là 951.33M, với tổng nguồn cung là 951326731.2028792. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 57.02M.