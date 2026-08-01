Giá OtherdeedStrategy hôm nay

Giá OtherdeedStrategy (DEEDSTR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DEEDSTR sang USD là $ 0 mỗi DEEDSTR.

OtherdeedStrategy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 245,026, với nguồn cung lưu hành 921.18M DEEDSTR. Trong vòng 24 giờ qua, DEEDSTR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEEDSTR biến động -- trong giờ qua và -12.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 201.85.

Thông tin thị trường OtherdeedStrategy (DEEDSTR)

Vốn hóa thị trường $ 245.03K$ 245.03K $ 245.03K Khối lượng (24H) $ 201.85$ 201.85 $ 201.85 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 245.03K$ 245.03K $ 245.03K Nguồn cung lưu thông 921.18M 921.18M 921.18M Tổng cung 921,176,362.4836628 921,176,362.4836628 921,176,362.4836628

Vốn hoá thị trường hiện tại của OtherdeedStrategy là $ 245.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 201.85. Nguồn cung lưu hành của DEEDSTR là 921.18M, với tổng nguồn cung là 921176362.4836628. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 245.03K.