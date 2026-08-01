Giá Osobot hôm nay

Giá Osobot (OSO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 8.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OSO sang USD là $ 0 mỗi OSO.

Osobot hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 150,995, với nguồn cung lưu hành 98.01B OSO. Trong vòng 24 giờ qua, OSO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OSO biến động -- trong giờ qua và +4.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Osobot (OSO)

Vốn hóa thị trường $ 151.00K$ 151.00K $ 151.00K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 153.12K$ 153.12K $ 153.12K Nguồn cung lưu thông 98.01B 98.01B 98.01B Tổng cung 99,382,477,702.66833 99,382,477,702.66833 99,382,477,702.66833

Vốn hoá thị trường hiện tại của Osobot là $ 151.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OSO là 98.01B, với tổng nguồn cung là 99382477702.66833. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 153.12K.