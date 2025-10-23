Thông tin giá theo USD của MarsMi (MARSMI)

Giá thời gian thực của MarsMi (MARSMI) là $0.095625. Trong 24 giờ qua, MARSMI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.093141 và cao nhất là $ 0.098186, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MARSMI là $ 0.187525, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.093141.

Về hiệu suất ngắn hạn, MARSMI đã biến động +0.47% trong 1 giờ qua, -2.59% trong 24 giờ và -16.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MarsMi (MARSMI)

Vốn hóa thị trường $ 95.41M$ 95.41M $ 95.41M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 95.41M$ 95.41M $ 95.41M Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

Vốn hoá thị trường hiện tại của MarsMi là $ 95.41M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MARSMI là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999992.295692. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 95.41M.