Thông tin giá theo USD của Make CRO Great Again (MCGA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00270858$ 0.00270858 $ 0.00270858 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.33% Biến động giá (1D) -0.54% Biến động giá (7 ngày) -1.88% Biến động giá (7 ngày) -1.88%

Giá thời gian thực của Make CRO Great Again (MCGA) là --. Trong 24 giờ qua, MCGA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MCGA là $ 0.00270858, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MCGA đã biến động +2.33% trong 1 giờ qua, -0.54% trong 24 giờ và -1.88% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Make CRO Great Again (MCGA)

Vốn hóa thị trường $ 599.55K$ 599.55K $ 599.55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 599.55K$ 599.55K $ 599.55K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Make CRO Great Again là $ 599.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MCGA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 599.55K.