Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Chủ đề Wall Street Bets theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Chủ đề Wall Street Bets. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Stonks
Stonks
STNK
$ 5,74
-0,69%
-0,11%
+9,33%
$ 3,34M
$ 23,99K
2
GME
GME
GME
$ 0,0003853
-0,52%
+0,52%
-5,48%
$ 2,64M
$ 149,76M
3
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0,00099031
-0,11%
+0,00%
-5,03%
$ 990,31K
$ 190,34K
4
Wall Street Memes
Wall Street Memes
WSM
$ 0,00013547
-0,38%
--
+1,64%
$ 256,78K
$ 11,02
5
Wall Street Baby
Wall Street Baby
WSB
$ 2,513E-9
-0,04%
+1,00%
+0,64%
$ 251,28K
--
6
AMC
AMC
AMC
$ 0,00022677
-0,46%
+0,03%
+4,90%
$ 226,82K
$ 2,66K
7
WallStreetBets DApp
WallStreetBets DApp
WSB
$ 0,00015799
-0,13%
+0,00%
+0,89%
$ 158,00K
$ 66,26
8
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 7,95E-5
+0,19%
-4,00%
-55,87%
$ 79,50K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Chủ đề Wall Street Bets là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Chủ đề Wall Street Bets đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 8 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $7.94M.
Token Chủ đề Wall Street Bets nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Chủ đề Wall Street Bets được theo dõi trên MEXC, WSB đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 1.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Chủ đề Wall Street Bets trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 8 token Chủ đề Wall Street Bets, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Chủ đề Wall Street Bets phổ biến bao gồm STNK, GME, ROAR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Chủ đề Wall Street Bets là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Chủ đề Wall Street Bets là khoảng $7.94M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Chủ đề Wall Street Bets, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.