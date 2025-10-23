Thông tin giá theo USD của MAGA Hat (MAGA)

Giá thời gian thực của MAGA Hat (MAGA) là $0.00000443. Trong 24 giờ qua, MAGA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000044 và cao nhất là $ 0.00000454, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MAGA là $ 0.00073793, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000425.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAGA đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, -2.26% trong 24 giờ và -6.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MAGA Hat (MAGA)

Vốn hoá thị trường hiện tại của MAGA Hat là $ 1.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MAGA là 410.29B, với tổng nguồn cung là 413340042866.44934. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.84M.