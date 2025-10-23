Thông tin giá theo USD của Ledgity Token (LDY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00846385 Cao nhất 24H $ 0.00921126 ATH $ 0.110451 Giá thấp nhất $ 0.00392962 Biến động giá (1 giờ) +0.14% Biến động giá (1D) +4.92% Biến động giá (7 ngày) -6.38%

Giá thời gian thực của Ledgity Token (LDY) là $0.00919326. Trong 24 giờ qua, LDY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00846385 và cao nhất là $ 0.00921126, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LDY là $ 0.110451, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00392962.

Về hiệu suất ngắn hạn, LDY đã biến động +0.14% trong 1 giờ qua, +4.92% trong 24 giờ và -6.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ledgity Token (LDY)

Vốn hóa thị trường $ 336.71K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 689.28K Nguồn cung lưu thông 36.64M Tổng cung 75,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ledgity Token là $ 336.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LDY là 36.64M, với tổng nguồn cung là 75000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 689.28K.