Thông tin giá theo USD của Just a pulse guy (PULSEGUY)

Giá thời gian thực của Just a pulse guy (PULSEGUY) là --. Trong 24 giờ qua, PULSEGUY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PULSEGUY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PULSEGUY đã biến động -0.75% trong 1 giờ qua, -9.47% trong 24 giờ và -42.82% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Just a pulse guy (PULSEGUY)

Vốn hóa thị trường $ 259.28K$ 259.28K $ 259.28K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 259.28K$ 259.28K $ 259.28K Nguồn cung lưu thông 941.28M 941.28M 941.28M Tổng cung 941,281,937.0 941,281,937.0 941,281,937.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Just a pulse guy là $ 259.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PULSEGUY là 941.28M, với tổng nguồn cung là 941281937.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 259.28K.