Thông tin giá theo USD của Invariant (INVT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00103854 Cao nhất 24H $ 0.00108257 ATH $ 0.00238396 Giá thấp nhất $ 0.00084935 Biến động giá (1 giờ) +1.71% Biến động giá (1D) +1.38% Biến động giá (7 ngày) -1.12%

Giá thời gian thực của Invariant (INVT) là $0.00106548. Trong 24 giờ qua, INVT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00103854 và cao nhất là $ 0.00108257, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của INVT là $ 0.00238396, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00084935.

Về hiệu suất ngắn hạn, INVT đã biến động +1.71% trong 1 giờ qua, +1.38% trong 24 giờ và -1.12% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Invariant (INVT)

Vốn hóa thị trường $ 42.16K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 191.79K Nguồn cung lưu thông 39.56M Tổng cung 180,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Invariant là $ 42.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của INVT là 39.56M, với tổng nguồn cung là 180000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 191.79K.