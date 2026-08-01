Giá IdleMine hôm nay

Giá IdleMine (IDLE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00168635, biến động 1.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IDLE sang USD là $ 0.00168635 mỗi IDLE.

IdleMine hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 16,863,503, với nguồn cung lưu hành 4.80B IDLE. Trong vòng 24 giờ qua, IDLE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00165149 (thấp) đến $ 0.00168968 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00337292, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00143129.

Về hiệu suất ngắn hạn, IDLE biến động +0.02% trong giờ qua và +7.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 115.82K.

Thông tin thị trường IdleMine (IDLE)

Vốn hóa thị trường $ 16.86M$ 16.86M $ 16.86M Khối lượng (24H) $ 115.82K$ 115.82K $ 115.82K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.86M$ 16.86M $ 16.86M Nguồn cung lưu thông 4.80B 4.80B 4.80B Tổng cung 9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918

Vốn hoá thị trường hiện tại của IdleMine là $ 16.86M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 115.82K. Nguồn cung lưu hành của IDLE là 4.80B, với tổng nguồn cung là 9999988644.374918. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.86M.