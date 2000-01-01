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Top token Play to Earn theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Play to Earn. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1106
+0.09%
-1.42%
-0.09%
$ 221.60M
$ 502.24K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002144
-0.70%
+1.33%
+3.88%
$ 204.91M
$ 4.33B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9041
-0.04%
-2.02%
+9.07%
$ 156.60M
$ 66.47K
4
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06663
+0.15%
+0.30%
-1.11%
$ 132.62M
$ 832.57K
5
$ 0.04141
+0.19%
-1.00%
-2.86%
$ 121.77M
$ 1.34M
6
$ 0.1985
0.00%
-2.45%
+2.58%
$ 91.90M
$ 283.91K
7
Gala
Gala
GALA
$ 0.001789
-0.06%
-1.22%
-1.27%
$ 86.64M
$ 140.37M
8
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1814
-0.05%
-0.11%
-9.91%
$ 81.13M
$ 352.36K
9
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001928
-0.36%
+8.40%
+11.55%
$ 54.31M
$ 298.54M
10
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05359
+0.51%
-2.86%
+11.88%
$ 41.45M
$ 1.16M
11
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003602
-0.30%
+1.64%
+5.65%
$ 36.26M
$ 224.68M
12
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0010083
-0.17%
-0.40%
+0.48%
$ 30.14M
$ 63.87M
13
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.001291
+0.71%
+2.95%
+4.06%
$ 30.05M
$ 44.98M
14
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.04052
-0.54%
-0.98%
-0.90%
$ 23.93M
$ 1.77M
15
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.065
-0.10%
-0.36%
+5.35%
$ 22.56M
$ 19.33K
16
GMT
GMT
GMT
$ 0.00689191
-1.13%
+0.01%
+3.96%
$ 21.44M
$ 4.10M
17
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04565
-1.91%
+4.43%
+19.92%
$ 20.73M
$ 1.83M
18
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005607
+0.23%
-2.41%
+6.14%
$ 20.42M
$ 101.59M
19
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003912
-0.63%
+0.49%
-2.27%
$ 18.08M
$ 20.48M
20
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.00166267
-0.53%
-0.00%
+5.05%
$ 16.63M
$ 120.82K
21
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02004
+0.25%
+0.20%
+9.41%
$ 15.33M
$ 3.16M
22
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001798
+0.34%
+0.45%
-0.55%
$ 14.38M
$ 31.35M
23
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005477
+0.04%
+2.11%
-1.39%
$ 13.60M
$ 10.52M
24
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.000197
-1.96%
-11.87%
+16.44%
$ 12.90M
$ 513.56M
25
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0016198
-0.27%
-5.19%
-0.62%
$ 10.96M
$ 36.37M
26
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02133
+0.19%
+0.14%
-17.13%
$ 9.24M
$ 2.63M
27
Games for a Living
Games for a Living
GFAL
$ 0.00080422
0.00%
-0.00%
-0.13%
$ 8.04M
$ 1.30K
28
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003226
-0.06%
+5.54%
+15.96%
$ 7.69M
$ 22.64M
29
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00921029
-1.19%
-0.00%
+4.05%
$ 7.31M
$ 1.34M
30
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01446
+0.56%
+3.87%
-3.14%
$ 7.24M
$ 4.21M
31
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.0000142
0.00%
-0.21%
+0.99%
$ 5.85M
$ 4.09B
32
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.01998
+0.05%
0.00%
+0.60%
$ 5.34M
$ 2.78M
33
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035169
-0.03%
-0.04%
-10.96%
$ 4.71M
$ 16.67K
34
ParagonsDAO
ParagonsDAO
PDT
$ 0.053606
-0.24%
+0.02%
-2.06%
$ 4.53M
$ 78.60
35
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00312621
-0.01%
+0.01%
+7.93%
$ 4.15M
$ 691.67
36
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004826
-0.29%
+1.83%
+5.25%
$ 2.67M
$ 9.91M
37
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02732
-0.29%
+8.15%
+12.56%
$ 2.66M
$ 3.87M
38
Sharp Token
Sharp Token
SHARP
$ 0.0007503
0.00%
--
+0.03%
$ 2.54M
$ 4.20K
39
$ 0.0014335
+0.43%
-0.74%
-1.95%
$ 2.52M
$ 38.42M
40
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04424588
-0.04%
+0.01%
+1.64%
$ 2.33M
$ 17.50K
41
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0018214
+0.24%
-0.84%
-2.95%
$ 2.07M
$ 124.93M
42
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00422892
0.00%
--
+5.27%
$ 2.06M
$ 29.73
43
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00188803
0.00%
--
+3.49%
$ 1.95M
$ 18.94
44
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00355229
-0.07%
+0.14%
+0.94%
$ 1.75M
$ 23.50K
45
MECCA
MECCA
MEA
$ 0.00043652
-1.40%
-0.02%
+11.78%
$ 1.72M
$ 4.22K
46
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.0022
+3.42%
+16.07%
+17.78%
$ 1.66M
$ 30.08M
47
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00083818
-0.01%
+0.01%
+4.68%
$ 1.58M
$ 58.26K
48
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01548758
0.00%
+0.06%
+5.91%
$ 1.45M
$ 1.88K
49
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
+0.02%
$ 1.39M
$ 106.29K
50
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00729774
+0.03%
-0.03%
-3.04%
$ 1.37M
$ 39.38K

Câu hỏi thường gặp

Token Play to Earn là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Play to Earn đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 186 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.63B.
Token Play to Earn nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Play to Earn được theo dõi trên MEXC, IZE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 22.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Play to Earn trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 186 token Play to Earn, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Play to Earn phổ biến bao gồm IMX, FLOKI, AXS. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Play to Earn là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Play to Earn là khoảng $1.63B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Play to Earn, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.