Thông tin giá theo USD của HypurrStrategy (HYPSTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01328556$ 0.01328556 $ 0.01328556 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.69% Biến động giá (1D) -0.90% Biến động giá (7 ngày) -32.10% Biến động giá (7 ngày) -32.10%

Giá thời gian thực của HypurrStrategy (HYPSTR) là --. Trong 24 giờ qua, HYPSTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HYPSTR là $ 0.01328556, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HYPSTR đã biến động +2.69% trong 1 giờ qua, -0.90% trong 24 giờ và -32.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường HypurrStrategy (HYPSTR)

Vốn hóa thị trường $ 754.88K$ 754.88K $ 754.88K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 754.88K$ 754.88K $ 754.88K Nguồn cung lưu thông 892.85M 892.85M 892.85M Tổng cung 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

Vốn hoá thị trường hiện tại của HypurrStrategy là $ 754.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HYPSTR là 892.85M, với tổng nguồn cung là 892847198.64893. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 754.88K.