Thông tin giá theo USD của Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 3.57 Cao nhất 24H $ 3.9 ATH $ 6.5 Giá thấp nhất $ 3.29 Biến động giá (1 giờ) +0.66% Biến động giá (1D) -3.24% Biến động giá (7 ngày) -11.06%

Giá thời gian thực của Hyperion Staked Aptos (STAPT) là $3.67. Trong 24 giờ qua, STAPT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3.57 và cao nhất là $ 3.9, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STAPT là $ 6.5, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3.29.

Về hiệu suất ngắn hạn, STAPT đã biến động +0.66% trong 1 giờ qua, -3.24% trong 24 giờ và -11.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Vốn hóa thị trường $ 1.31M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 83.27M Nguồn cung lưu thông 211.50K Tổng cung 13,090,444.25726421

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hyperion Staked Aptos là $ 1.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STAPT là 211.50K, với tổng nguồn cung là 13090444.25726421. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 83.27M.