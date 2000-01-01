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Top token Hệ sinh thái Aptos theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Aptos. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,915.7
+0.35%
+0.05%
+2.62%
$ 231.30B
$ 49.91K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999375
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 183.13B
$ 22.58B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00064
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,989.87
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
5
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
6
USD1
USD1
USD1
$ 1.00056
0.00%
+0.04%
+0.05%
$ 4.40B
$ 2.18M
7
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
8
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 814.02K
9
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
10
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.445
0.00%
+0.77%
+0.56%
$ 509.15M
$ 225.68K
11
Aptos
Aptos
APT
$ 0.592
+0.24%
-2.21%
+2.54%
$ 492.78M
$ 232.52K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002446
+1.07%
-0.77%
-14.22%
$ 216.12M
$ 219.83B
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,502
+0.01%
-0.00%
+0.61%
$ 192.50M
$ 3.30K
14
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1307
+0.08%
-1.65%
-2.02%
$ 130.90M
$ 874.73K
15
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,104.82
+0.08%
0.00%
+0.13%
$ 115.31M
--
16
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999817
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 111.74M
$ 1.41M
17
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
18
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002716
-0.15%
-0.07%
-4.33%
$ 27.11M
$ 3.01T
19
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01482
-1.20%
+6.30%
+12.77%
$ 14.84M
$ 5.26M
20
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06449
-0.09%
-0.81%
-1.34%
$ 7.60M
$ 221.20K
21
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02228
+0.04%
-0.62%
+0.54%
$ 6.20M
$ 2.47M
22
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035283
-0.01%
-0.03%
-10.76%
$ 4.72M
$ 16.69K
23
Thala APT
Thala APT
THAPT
$ 0.59192
0.00%
-0.02%
+2.58%
$ 4.19M
$ 143.20
24
Amnis Aptos
Amnis Aptos
AMAPT
$ 0.59151
-0.01%
-0.02%
+2.60%
$ 3.76M
$ 170.46
25
PACT
PACT
PACT
$ 0.00010783
-0.31%
-0.02%
-6.31%
$ 3.57M
$ 5.59K
26
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1641
-0.12%
-0.42%
+1.55%
$ 3.12M
$ 349.96K
27
Hyperion Staked Aptos
Hyperion Staked Aptos
STAPT
$ 0.750856
0.00%
--
-0.61%
$ 1.79M
$ 2.87K
28
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003349
+0.06%
+1.73%
-3.99%
$ 1.64M
$ 62.60M
29
Amnis Staked Aptos Coin
Amnis Staked Aptos Coin
STAPT
$ 0.715734
0.00%
-0.02%
+2.65%
$ 1.44M
$ 51.66
30
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
+0.32%
$ 1.02M
$ 47.24
31
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03542
+0.03%
-5.55%
+0.60%
$ 1.01M
$ 2.08M
32
Thala
Thala
THL
$ 0.00739107
0.00%
+0.01%
-0.63%
$ 530.08K
$ 120.11
33
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02423853
+0.10%
-0.00%
-0.83%
$ 242.37K
$ 1.89
34
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
+0.02%
$ 224.75K
$ 1.68
35
Gui Inu
Gui Inu
GUI
$ 1.49871E-7
0.00%
-18.50%
0.00%
$ 83.31K
--
36
DooDoo
DooDoo
DOODOO
$ 0.01873
+0.17%
+0.01%
+5.73%
$ 78.67K
$ 46.35
37
Kofi Aptos
Kofi Aptos
KAPT
$ 0.571565
0.00%
--
-0.28%
$ 58.34K
$ 3.94K
38
BUBBLES
BUBBLES
BUBBLES
$ 3.803E-5
0.00%
-2.20%
-32.46%
$ 38.03K
--
39
Move Dollar
Move Dollar
MOD
$ 0.99327
+0.30%
+0.00%
+0.08%
$ 33.03K
$ 2.13K
40
AURO Finance
AURO Finance
AURO
$ 0.0001298
0.00%
--
+1.88%
$ 16.07K
$ 0.01
41
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003314
+0.12%
+0.76%
+1.63%
--
$ 16.11M
42
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001011
+0.50%
-1.75%
-57.17%
--
$ 46.47M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Aptos là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Aptos đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 42 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $514.06B.
Token Hệ sinh thái Aptos nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Aptos được theo dõi trên MEXC, GOAT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.30% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Aptos trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 42 token Hệ sinh thái Aptos, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Aptos phổ biến bao gồm ETH, USDT, USDC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Aptos là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Aptos là khoảng $514.06B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Aptos, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.