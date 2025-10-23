Thông tin giá theo USD của HotKeySwap (HOTKEY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00211407 $ 0.00211407 $ 0.00211407 Thấp nhất 24H $ 0.00219182 $ 0.00219182 $ 0.00219182 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00211407$ 0.00211407 $ 0.00211407 Cao nhất 24H $ 0.00219182$ 0.00219182 $ 0.00219182 ATH $ 0.581112$ 0.581112 $ 0.581112 Giá thấp nhất $ 0.00173695$ 0.00173695 $ 0.00173695 Biến động giá (1 giờ) +0.08% Biến động giá (1D) -0.23% Biến động giá (7 ngày) +2.33% Biến động giá (7 ngày) +2.33%

Giá thời gian thực của HotKeySwap (HOTKEY) là $0.00217114. Trong 24 giờ qua, HOTKEY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00211407 và cao nhất là $ 0.00219182, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HOTKEY là $ 0.581112, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00173695.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOTKEY đã biến động +0.08% trong 1 giờ qua, -0.23% trong 24 giờ và +2.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường HotKeySwap (HOTKEY)

Vốn hóa thị trường $ 206.26K$ 206.26K $ 206.26K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 206.26K$ 206.26K $ 206.26K Nguồn cung lưu thông 95.00M 95.00M 95.00M Tổng cung 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của HotKeySwap là $ 206.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HOTKEY là 95.00M, với tổng nguồn cung là 95000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 206.26K.