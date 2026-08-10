Giá HEXAR AI hôm nay

Giá HEXAR AI (HEXAR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0,21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HEXAR sang USD là $ 0 mỗi HEXAR.

HEXAR AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 51 946, với nguồn cung lưu hành 523,12M HEXAR. Trong vòng 24 giờ qua, HEXAR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,00187126, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HEXAR biến động +0,16% trong giờ qua và +2,99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường HEXAR AI (HEXAR)

Vốn hóa thị trường $ 51,95K$ 51,95K $ 51,95K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 99,30K$ 99,30K $ 99,30K Nguồn cung lưu thông 523,12M 523,12M 523,12M Tổng cung 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Vốn hoá thị trường hiện tại của HEXAR AI là $ 51,95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HEXAR là 523,12M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 99,30K.