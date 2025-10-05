Thông tin giá theo USD của Gremly ($GREMLY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +5.37% Biến động giá (1D) +27.95% Biến động giá (7 ngày) +307.15% Biến động giá (7 ngày) +307.15%

Giá thời gian thực của Gremly ($GREMLY) là --. Trong 24 giờ qua, $GREMLY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $GREMLY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $GREMLY đã biến động +5.37% trong 1 giờ qua, +27.95% trong 24 giờ và +307.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gremly ($GREMLY)

Vốn hóa thị trường $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Nguồn cung lưu thông 405.76T 405.76T 405.76T Tổng cung 405,757,402,775,064.4 405,757,402,775,064.4 405,757,402,775,064.4

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gremly là $ 1.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $GREMLY là 405.76T, với tổng nguồn cung là 405757402775064.4. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.50M.