Thông tin giá theo USD của Goldn (GOLDN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0.00103759 $ 0.00103759 $ 0.00103759 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0.00103759$ 0.00103759 $ 0.00103759 ATH $ 0.00218317$ 0.00218317 $ 0.00218317 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.33% Biến động giá (1D) -2.70% Biến động giá (7 ngày) -9.19% Biến động giá (7 ngày) -9.19%

Giá thời gian thực của Goldn (GOLDN) là $0.00100611. Trong 24 giờ qua, GOLDN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0.00103759, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOLDN là $ 0.00218317, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOLDN đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, -2.70% trong 24 giờ và -9.19% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Goldn (GOLDN)

Vốn hóa thị trường $ 14.07M$ 14.07M $ 14.07M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.07M$ 14.07M $ 14.07M Nguồn cung lưu thông 14.00B 14.00B 14.00B Tổng cung 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Goldn là $ 14.07M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOLDN là 14.00B, với tổng nguồn cung là 14000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.07M.